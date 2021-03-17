Власти Сочи предложили курортным отелям отказаться от использования пластика

Фото мэрии Сочи

Разработку и внедрение новых экологических стандартов в работу отелей и пансионатов в Сочи обсудили сегодня на круглом столе.

В феврале этого года мэр Сочи Алексей Копайгородский предложил шире применять на курорте современные технологические решения, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду от работы курортной сферы.

В частности, власти Сочи предлагают сфере гостеприимства сократить расходы на переработку мусора, максимально отказаться от использования пластика.

– С каждым годом растет экологическое сознание у туристов, особенно молодых путешественников. Все чаще при выборе отеля или ресторана они обращают внимание на «зеленые» практики и стандарты. Уверен, что сочинские отели и рестораны будут служить примером реализации таких практик и станут движущей силой позитивных изменений в обществе, – отметил вице-мэр Сочи Владимир Морозов.

Решения, принятые на круглом столе, носят пока рекомендательный характер. За реализацию проектов готово взяться руководство Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

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