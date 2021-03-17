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Общество17 марта 2021 16:35

Капремонт Тургеневского моста в Краснодаре оценили в 22 млн рублей

Указанная стоимость - начальная отметка торгов, которые объявила администрация краевого центра
Инна БОРИСОВА
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Фото: krd.ru

Капитальный ремонт Тургеневского моста запланирован на 2022 год. Подрядчику будет необходимо применять передовые технологии, современные строительные материалы, использовать новейшие архитектурные решения.

Все условия прописаны в конкурсной документации, которая размещена на сайте госзакупок. Разработка проекта должна завершиться к осени 2021. Внеплановый ремонт Тургеневского моста в Краснодаре проводили в 2018 году.

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