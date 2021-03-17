«Фанагория» продолжает завоевывать медали

Фото с сайта компании "Фанагория"

Международный конкурс “Chardonnay du Monde” ежегодно собирает лучшие вина разных стилей из винограда «шардоне». «Фанагория» уже в пятый раз успешно выступает на этом конкурсе со своими как тихими, так и игристыми винами. Так, классический брют Blanc de Blancs был удостоен золотой медали в прошлом году, а резервуарный брют получал серебряные медали в 2015 и 2016 годах. Медалистами этого конкурса в разные годы становились также и другие напитки российского производителя. Очередной, 28-й по счету Международный конкурс лучших «шардоне» мира проходил с 9 по 12 марта в г. Сен-Лажер во французской Бургундии – на исторической родине этого самого популярного в мире белого сорта винограда. На нем были представлены 604 образца вин из винограда «шардоне» самых разных стилей из 36 стран мира. В судейскую бригаду конкурса вошли 200 экспертов международного класса. На сайте конкурса отмечается, что для обеспечения качества судейства каждый арбитр должен был пройти однодневное обучение, прежде чем быть допущенным к работе.

Тренинг включал определение органолептических свойств, идентификацию ароматов и упражнения по методам оценки, используемым в международных конкурсах такого уровня. После трех дней судейства лучшим винам было присуждено 196 медалей, среди которых золотые – 51, серебряные – 145.

Согласно официальному релизу организаторов конкурса, он отличается от других подобных состязаний более высокими стандартами и строгим соблюдением всех основополагающих принципов, которые в течение многих лет остаются драйверами успеха этого конкурса: многообразия, качества и высоких стандартов.