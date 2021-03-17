"Фекальное море" на улице Круговой в Краснодаре откачает специальная техника

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что дал указание на постоянной основе выставить аварийные дежурные машины по откачке воды.

Особенно это касается улиц Круговой, Солнечной и Московского микрорайона. Контроль над ситуацией с подтоплением этих участков поручено заместителю мэра Артему Доронину.

- Должна быть организована системная работа с подтоплениями, которые начали возникать в разных районах города. Считаю, что это не должно находиться на моем постоянном контроле и решаться в ручном режиме, - написал Евгений Первышов.

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