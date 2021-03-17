Большинство краснодарцев одобряет проект Сергея Галицкого по реконструкции кинотеатра «Аврора»

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В Краснодаре стали известны промежуточные итоги онлайн-голосования, проходящего на сайте мэрии краевого центра, где жителей города просят выразить свое отношение к проекту реконструкции кинотеатра "Аврора".

Как ранее сообщалось, этот проект недавно презентовал известный предприниматель Сергей Галицкий.

- На данный момент участие в голосовании приняли около 3 тысяч жителей краевого центра. Подавляющее большинство из них – более 95 процентов - поддержали проект реконструкции кинотеатра, представленный Сергеем Галицким,- сообщает мэрия Краснодара.

Жители Краснодара тепло отнеслись к предложениям по реконструкции знкоковго городского объекта и оставляют на сайте свои комментарии.

- Это прекрасно-увидеть прошлое в современном формате, судя по проекту, сам вид на основное здание останется прежним - и памятник и пальмы будут сохранены, а это главное для местного жителя. Спасибо за проект. Только доведите его до конца,- пишут горожане.

Выразить свое мнение по поводу проекта можно на сайте мэрии Краснодара вплоть до 20 марта. Для голосования нужно иметь регистрацию на портале Госуслуг.

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Тогда были предприняты несколько попыток начать реконструкцию кинотеатра, предлагались различные проекты, тема стала одной из центральных в обсуждениях пользователей соцсетей. Но вопрос довольно долго не двигался с мертвой точки. (читать далее)