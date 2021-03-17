В сгоревший дом в центре Краснодара вернут свет, газ и воду

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сгоревший в центре города жилой дом взяли под охрану полиция и казаки.

В результате пожара 14 марта своего имущества и квартир лишились 32 человека. От огня пострадало 14 квартир.

Сейчас 18 погорельцев с детьми временно размещены в гостинице “Москва”. Некоторые временно нашли себе приют у родственников. Часть пострадавших лишилась при пожаре всех документов.

- Сейчас специалисты работают с жильцами в части проверки готовности квартир к подключению электропроводки и газоснабжения, - сообщил замглавы Краснодара Андрей Дорошев.

Специальная комиссия вместе с собственниками продолжает обследование помещений и имущества.

Администрация займется формированием списков пострадавших жильцов для последующих выплат компенсаций.

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