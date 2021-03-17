В Каневском районе во время ссоры 46-летний мужчина напал с ножом на 21-летнего молодого человека

Фото Светланы Маковеевой

Драматическое развитие получили дружеские посиделки в станице Стародеревянковской Каневского района. 21 -летний местный житель выпивал на улице со своим 46-летним знакомым.

Во время застолья зашел спор на бытовую тему. Ответы молодого человека показались его старшему собутыльнику слишком уж дерзкими и неуважительными.

Причем, свою правоту мужчина решил доказать с помощью ножа, которым он в ярости несколько раз ударил юношу в грудь и руки. После этого нападавший скрылся.

Случайные прохожие, увидев истекающего кровью молодого человека, вызвали «Скорую». Раненого доставили в местную ЦРБ.

Полиция объявила в районе план «Перехват». Вскоре нападавший был задержан. Как оказалось, ранее он был судим за разбой.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нападавшего уголовного дела по статье 111 УК РФ ( умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

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