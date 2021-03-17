Краснодарский край заработал на курортном сборе в 2020 году почти 39 млн рублей

С начала 2021 года в Краснодарском крае возобновляют взимание курортного сбора с туристов Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Правительство Краснодарского края с начала 2021 года возобновляет взимание курортного сбора с туристов.

Ранее он был отменен из-за карантинных мер в период пандемии на территории Кубани.

Министерство туризма подсчитало, что с начала этого года в южном регионе отдохнуло 2 млн человек.

- В эксперименте участвуют 11 муниципалитетов Краснодарского края. С приезжающих здесь взимаются 10 рублей в сутки, - отметил глава кубанского парламента Юрий Бурлачко.

В 2020 году в казну края туристический налог принес 38,5 млн рублей. За три года работы этой программы - 370 млн рублей.

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