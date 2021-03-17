Логистический комплекс создадут в Краснодаре для закупки кубанских продуктов для школ и детсадов

В этом году на питание только для школьников краевой столицы выделен 1 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для закупки качественных продуктов питания будет построен специальный муниципальный логистический комплекс. Такую идею выдвинул мэр Краснодара Евгений Первышов.

Задача логистического комплекса - напрямую заключать договоры с аграриями и производителями продуктов питания Кубани.

Таким образом, по мнению мэра, централизованная закупка позволит завозить в школы и детсады самые свежие продукты.

- Проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что часть продуктов завозится вообще из других регионов, которые по логистике находятся гораздо дальше кубанских предприятий. Но почему там продукция получается дешевле? Встает вопрос качества продуктов, - посетовал мэр.

Сейчас в Краснодаре централизованно закупают продукты только Комбинат школьного питания №1 и несколько частных фирм. В этом году на питание только для школьников краевой столицы выделен 1 млрд рублей.

Из федерального бюджета - 590,7 млн рублей, а из краевого - 282,5 млн рублей.

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