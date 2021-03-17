В общественном туалете Сочи у жительницы Владикавказа украли телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятная история приключилась с 30-летней жительницей Владикавказа в Сочи. Обычный поход в общественный туалет обернулся для нее потерей мобильного телефона.

- Женщина оставила мобильный телефон на видном месте, а сама зашла в кабинку. Этим воспользовался молодой парень, который прибрал гаджет себе и быстро покинул помещение, – сказали сайту «КП» – Кубань» в полиции Сочи.

Суммарный ущерб составил чуть более 30 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый уже задержан. Похищенный телефон изъявили у него полицейские. Известно, что молодой человек имеет столичную прописку.