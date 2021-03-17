Центр управления муниципалитетом откроют в Староминском районе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Староминском районе в 2022 году откроется свой ЦУМ - Центр управления муниципалитетом. Задача этой организации - облегчить доступ к госуслугам для местных жителей. В него попадут сферы ЖКХ, медицины и работы общественного транспорта.

- Такие координационные центры создаются по всей стране по поручению президента России. Центр управления на муниципальном уровне планируется открыть и в Староминском районе. Поэтому необходимо уже сейчас начинать работать над формированием его нормативно-правовой базы, – отметил директор краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Кроме того, в ЦУМе будет внедряться федеральная платформа обратной связи - «Госуслуги жалобы». Теперь многие вопросы местного характера староминчане смогут решать не выезжая в краевой центр. А в 2021 году к 13 социальным объектам будет подключен интернет.

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