Задержанный за мошенничество Алексей Власенко был соучредителем корпорации развития «Геленджик-2035» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице был арестован президент Федерации России по прыжкам в воду и член исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко. Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под Власенко А. В., который обвиняется по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - приводит ТАСС в пресс-службе суда.

По решению суда члена исполкома ОКР арестовали на срок до 16 мая. По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Отметим, что Алексей Власенко является соучредителем корпорации развития «Геленджик-2035».

Организация занимается развитием туристического потенциала города и повышением его инвестиционной привлекательности. Она возводит культурно-развлекательный центр «Геленджик Арена», инвестором масштабного проекта выступает АНО. Строительство стартовало весной 2020 года. Суммарный объем инвестиций в проект составит около2 млрд руб., завершение строительства центра намечено на 2022 год.