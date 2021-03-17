В Краснодаре в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет онлайн-фестиваль

Фото: инфоцентр Крымский мост

В Краснодаре в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдет онлайн-фестиваль. Он называется «Крымская весна». С 18 по 21 марта в краевом центре запланированы мероприятия, стать участниками которых можно дистанционно.

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

— Наши регионы многое объединяет: культура и быт, климат, окружающая природа. У нас одна общая история России, - сообщил и.о. директора департамента внутренней политики Георгий Пронькин.

Фестиваль поможет лучше узнать особенности Кубани и Крыма, наметить пути сотрудничества в туризме и других областях.

18 марта ознаменуется открытием художественных выставок в школах искусств и Центрах культуры и досуга. Учреждения будут вести трансляции концертов, мастер-классов, лекций и экскурсий. Списком трансляций можно посмотреть здесь.

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