Фото: @admanapa

В Анапе избрали нового президента федерации кикбоксинга. Им стал известный спортсмен и активист Руслан Богатырёв. За него участники собрания в ДЮСШ №3 проголосовали единогласно. Нового президента федерации поздравил председатель профильного комитета Совета депутатов Алексей Аксенов.

Фото: @admanapa

Свою деятельность на новом посту Руслан Богатырёв начал с подписания соглашения о сотрудничестве с городской федерацией бокса. Она считается одной из лучших на юге России.

- Я убежден, в первую очередь, бокс и кикбоксинг усилят друг друга, - отметил Руслан Богатырёв.

Он уточнил, что спортсмены, которые занимаются кикбоксингом, на тренировках смог позаимствовать ударную технику боксеров. Руслан Богатырёв напомнил, что в Анапе проходят серьезные турниры, в которых участвуют победители различных олимпиад и чемпионатов мира.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что три года назад в Анапе открылся зал бокса имени мастера спорта международного класса Николая Павлюкова.

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В Анапе открылся новый спортивный зал при ДЮСШ № 3

«Зал бокса имени мастера спорта международного класса Николая Павлюкова» – надпись на красиво оформленном здании на улице Шевченко сразу привлекает внимание. За ней – современное спортивное сооружение, социальный проект, реализованный при поддержке администрации силами общественной организации «Федерация бокса города-курорта Анапа». Спортзал передан тренерам и воспитанникам детско-юношеской спортивной школы № 3 (подробности)