Град в Краснодаре
Фото: Варвара ДЫМ
На Кубани выпал град размером с орех. Интенсивные осадки в виде ледяной крупы наблюдались в Тбилисском районе, не обошла непогода и Краснодар.
- Град мог спровоцировать резкий перепад температур, - прокомментировали природное явление «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, особенно крупная снежная крупа выпала в Тбилисском районе. Град сыпал около получаса. Диаметр льдинок - 0,5-2 см. При непогоде усиление ветра не отмечено.
- Информации о пострадавших среди населения, повреждениях на объектах инфраструктуры и экономики не поступало, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Аварий на объектах жизнеобеспечения не зарегистрировано.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в регионе объявлено штормовое предупреждение: ливни, град и ветер 17 и 18 марта.
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