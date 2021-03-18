Град в Краснодаре Фото: Варвара ДЫМ

На Кубани выпал град размером с орех. Интенсивные осадки в виде ледяной крупы наблюдались в Тбилисском районе, не обошла непогода и Краснодар.

- Град мог спровоцировать резкий перепад температур, - прокомментировали природное явление «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, особенно крупная снежная крупа выпала в Тбилисском районе. Град сыпал около получаса. Диаметр льдинок - 0,5-2 см. При непогоде усиление ветра не отмечено.

- Информации о пострадавших среди населения, повреждениях на объектах инфраструктуры и экономики не поступало, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Аварий на объектах жизнеобеспечения не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в регионе объявлено штормовое предупреждение: ливни, град и ветер 17 и 18 марта.

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