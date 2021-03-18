Отключения света в Сочи 18 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 18 марта 2021 повторяются во всех четырех внутригородских районах города. То есть: в Центральном, Адлерском, Хостинском и Лазаревском. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. В будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования, поэтому жителям необходимо набраться терпения.

Адлерский район

18 марта с 08:00 до 17:00 перебои с подачей электроэнергии ожидают жителей улиц Лазурная

Долина, Веринская, Петрозаводская, Табачная, Чайная, СТ «Труд», Афипская, Ивановская,

Краснофлотская, Кропоткинская, Мурманская, Новгородская, Цветочная, Цимлянская, 10 лет

Октября, Известинская, Изумрудная, Фермерская, Ленина, Орбитовская, Православная,

Прибрежная, Цитрусовая, переулков Прибыльный, Известинский, Цитрусовый.

Хостинский район

18 марта с 09:00 до 19:00 в течение нескольких часов из этого временного промежутка не будет света на улице Дмитриевой 32, Абовяна (частично), Ворошиловская 6, 7, в детском саду № 28, кинотеатре "Аэлита", на улицах Звездная (частично), Армянская 10-35, в переулке Комбинатовский, на Буковой (частично), в СТ "Грушевый сад", на улицах Дубовая (частично), в СТ «Широкое поле», на улице Дмитриевой 32,30, 30а,34.

Центральный район

18 марта с 09:00 до 19:00 возможны отключения на улицах Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д, 19/9.

Лазаревский район

18 марта с 08:00 до 17:00 обесточат аул Шхафит – улицыу Адыгейская (частично), село Сергей Поле - улицы Черничная, Братьев Аракелян, село Варваровка - улицы Липовая, переулок Тепличный, поселок Вардане -улицы Львовская, Молодежная, Рассветная, Тракторная, переулки Огородный, Львовский, Минеральный.