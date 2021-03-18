«Снял кольцо с трупа в морге»: На Кубани с пальца умершего мужчины исчез перстень за 57,5 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Абинском районе произошла леденящая кровь кража. В бюро судебно-медицинской экспертизы проник вор и снял дорогой перстень с безымянного пальца умершего мужчины. Золотое ювелирное украшение, весом 12 граммов, украшал черный прямоугольный камень. Согласно заключению эксперта, стоимость перстня более 57,5 тысяч рублей.

В полицию заявление о пропаже написала вдова покойного, заведено уголовное дело по пункту "В" части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что житель Абинска украл у прохожей девушки бриллиантовое кольцо

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Житель Абинска украл у прохожей девушки бриллиантовое кольцо

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