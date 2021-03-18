Армавирский самбист стал заслуженным тренером России

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Наставник по самбо из Армавира Воскан Погосян получил почетное звание – он стал заслуженным тренером России. Приказ о присвоении подписал Министр спорта Олег Матыцин.

- Погосян занимается с детьми в краевом Центре олимпийской подготовки по самбо и дзюдо в Армавире с 2003 года. Он мастер спорта. Среди его воспитанников – призеры престижных турниров, в том числе, Кубков и чемпионатов мира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас в Краснодарском крае активно развиваются все виды спорта, в городах и районах строятся центры единоборств. Только в этом году начнут возводить 10 таких зданий. В них жители районов смогут заниматься дзюдо, вольной борьбой, самбо.

Кроме того, на Кубани обучают самбо в школах. В 703 учебных учреждениях края дисциплина стала обязательной в рамках курса физкультуры.

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