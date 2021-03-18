В Сочи изменится время посещения башни Ахун

Фото: npsochi.ru

С 22 марта смотровую башню Ахун можно посетить в любой день. Также меняется и режим работы – время продлевают в связи с увеличением светового дня.

- Одну из главных достопримечательностей Сочи можно посетить ежедневно. Рекреационный объект «Смотровая башня на горе «Большой Ахун» будет открыт днём с 9:00 до 18:00, ночью с 18:15 до 01:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе нацпарка.

На башню можно подняться с экскурсоводом. При посещении соблюдается социальная дистанция.

- На башню поднимаются группы по 20 человек, на объекте время пребывания – 20 минут. Временные промежутки между посещениями — 15 минут, - добавили в нацпарке.

Ранее "Комсомолка" сообщался, что башню Ахун закрывали на реконструкцию, здесь ремонт делали целый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сочинский нацпарк повысил цены на экскурсии

Нахождение на территории парка стало дороже (читайте далее)