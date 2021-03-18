В Краснодаре по нацпроекту одновременно ремонтируют 27 дорог

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В Краснодаре ремонтируют несколько участков городских магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время одновременно работы ведут на 27 улицах.

- Приведут в порядок дороги как в центральной части Краснодара, так и в пригороде – в станице Елизаветинской, хуторе Ленина, поселке Индустриальном. Будет отремонтирована подъездная дорога к СНТ «Кубанская Нива» от Елизаветинского Шоссе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Всего в этом году по нацпроекту обновят 62 участка. Среди самых протяженных — на улице Российской от Солнечной до Пригородной, на улице Кирова от переулка Кировского до 1 Мая в Пашковском жилом массиве и на улице Селезнева от Новороссийской до Трамвайной.

Завершить все работы планируется к 1 ноября.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что более чем на 36% выполнен дорожный нацпроект в Новороссийске.

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