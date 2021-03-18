Краснодарский край отмечает седьмую годовщину воссоединения Крыма и России

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Крым наш уже семь лет. Полуостров присоединился к России весной 2014 года. Праздник по этому поводу отмечается 18 марта. Краснодарский край тоже присоединился к празднованию даты. Только в связи с пандемией все мероприятия пройдут в онлайн-формате.

- На Кубани онлайн-мероприятия в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма и России пройдут вплоть до 24 марта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Среди запланированных акций – конкурс инсталляций «Крымская весна», творческие онлайн-марафоны, шахматные турниры, выступления артистов Краснодарского академического театра драмы.

Напомним, что после проведенного референдума большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет онлайн-фестиваль.

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