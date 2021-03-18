Краснодарский край лидирует по количеству внесенных сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов

Фото пресс-службы Кадастровой палаты края

В 2020 году Федеральная кадастровая палата внесла в ЕГРН сведения о границах 9 459 населенных пунктов. На данный момент всего в реестре недвижимости содержатся данные о 55 592 границах населенных пунктов, что составляет 35,8% от общего числа. Всего в стране насчитывается более 155 тысяч населенных пунктов.

Краснодарский край лидирует по количеству внесенных сведений. Регион вошел в тройку рейтинга.

- Наилучшие показатели по доле сведений о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, представляют Чувашская Республика – 99%, Белгородская область – 98,4%, Краснодарский край – 94,5%, Тюменская область – 94%, Республика Бурятия – 89,7%, Алтайский край – 88%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кадастровой палате.

Стоит отметить, что за минувший год было внесено на 3,9% больше сведений, чем за аналогичный период годом ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию

Теперь заявитель может самостоятельно подать заявку (читайте далее)