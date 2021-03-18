Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево» пройдет в Краснодаре 26 марта

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Экологическая акция проходит с 1 марта по 15 апреля по всему Краснодарскому краю. В Краснодаре принять участие в экомарафоне можно 26 марта.

- Для участия в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» нужно собрать более 300 кг бумаги в одном месте. Это примерно шесть стопок бумаги формата А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности. Затем нужно оставить заявку на официальном сайте экологического проекта Сдай-Бумагу.рф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Макулатуру заберет транспортная компания. Собрав бумагу, можно заработать или получить ценный приз.

- Денежные премии от одного рубля за килограмм выплачиваются, если одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более одной тысячи кило, - добавили в мэрии.

Если общий результат региона будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы на выбор. За первое место гарантируют аллею из хвойных пород деревьев или телескоп для знакомства со звёздным небом. За второе - аллею из лиственных пород деревьев или уличный спортивный комплекс, а тем, кто займет третье место, достанется аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп для изучения окружающего мира.

По результатам акции также будет составлен «зеленый» рейтинг муниципалитетов.

В прошлом году регион собрал более 150 тонн макулатуры. Всех участников наградили грамотами и призами.

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