В Сочи сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу

Маме с ребенком в Сочи помогли лейтенант полиции Владислав Княжев и лейтенант полиции Александр Вершняк

В одной семье города-курорта стало плохо ребенку. Мама схватила девочку и младшего сына и на такси рванула в больницу. Но выехав на магистральные улицы, машина стала в пробку. Чтобы не терять время, женщина попросила о помощи полицейских.

- К инспекторам обратилась пассажира такси. Женщина пояснила, что в салоне автомобиля находится ее семилетняя дочь, которая нуждается в экстренной медицинской помощи. Так как дороги в городе были сильно загружены, госавтоинспекторы пересадили женщину с двумя детьми в патрульный автомобиль, и оперативно доставили в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Врачи оказали девочке медпомощь, отметив, что благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников полиции ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Темрюке полицейские помогли водителю потушить загоревшийся КамАЗ.

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