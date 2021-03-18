В Сочи ожидают ливень, мокрый снег и грозу 18 и 19 марта

Фото мэрии Сочи

С вечера 18 марта до 18 часов 19 марта на курорте Сочи ожидается дождь, местами сильный, гроза. В предгорьях и горах дождь может периодически переходить в мокрый снег.

- На проводах и деревьях возможно налипание мокрого снега. В предгорной зоне на дорогах гололедица, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров,- сообщает мэрия курорта.

Сотрудники экстренных служб советуют жителям Сочи и туристам принять необходимые меры предосторожности, отказаться от поездок и походов в горы, и временно отказаться от езды на машинах, не оборудованных зимней резиной.

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По данным крупных российских туроператоров, так называемый «высокий» курортный сезон в Сочи в этом году начнется существенно раньше обычного.

Объем продаж путевок и туров в Сочи на летние месяцы почти в 3 раза превышает показатели 2020 года. (читать далее)