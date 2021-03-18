Мобильное приложение для туристов разрабатывается в Сочи

Фото мэрии Сочи

В Сочи разрабатывается специальное мобильное приложение для туристов, по аналогии с Прагой, Веной, Римом, Лондоном и многими другими туристическими центрами мира.

При помощи такого приложения турист сможет заказать билеты, оплатить проживание в отеле, забронировать столик в кафе или ресторане, заказать любые услуги на курорте., узнать о достопримечательностях и экскурсиях.

- Из-за пандемии ушло живое общение. Все общаются через мессенджеры, социальные сети, через гаджеты. Поэтому сегодня нужно заходить туда и там свои услуги предлагать,- отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи также добавил, что приложение для туристов планируется монетизировать, и это в перспективе может стать существенным источником доходов для городского бюджета.

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По данным крупных российских туроператоров, так называемый «высокий» курортный сезон в Сочи в этом году начнется существенно раньше обычного.

Объем продаж путевок и туров в Сочи на летние месяцы почти в 3 раза превышает показатели 2020 года.(читать далее)