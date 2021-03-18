Бесплатные туалеты в Краснодаре открылись в четырех скверах

Работать туалеты в теплое время суток будут с 10 утра до 22.00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорошая новость для любителей пеших прогулок. В краснодарских парках и скверах откроют биотуалеты. Работать они будут бесплатно с 10 утра до 22 часов.

Новые туалеты уже появились в сквере «Пограничников», Фестивальном сквере, Молодежном сквере и сквере Дружбы народов.

До 22 марта туалетные модули откроют в скверах им. 80-летия образования Краснодарского края, скверах «Субботний» и «Мариинский».

В скверах Казачьей славы и рядом с Ботаническим садом биотуалеты заработают уже сегодня, 18 марта. Существующие уборные пройдут ремонт и реставрацию подрядной компанией.

- Мы в состоянии предоставлять эту услугу бесплатно, не такая это большая затратная часть, – отмечал мэр Краснодара Евгений Первышов.

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