Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Краснодар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Краснодар
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество18 марта 2021 14:51

Кубань стала третьей в России по числу легковых машин

Сейчас по дорогам региона бегают 1,9 млн частных легковых автомобилей, принадлежащих кубанцам
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий

Краснодарский край по итогам прошлого года стал четвертым регионом по продаже нового автотранспорта

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Краснодарский край занял третье место по количеству легкового автотранспорта, согласно статистике "Автостата". Это 4% от всех легковушек страны.

Сейчас по Кубани бегают 1,9 млн частного автотранспорта.

На первом месте традиционно Москва (3,6 млн) и Московская область (2,74).

В начале этого года в стране было зарегистрировано 45 млн транспорта. В ЮФО - 10% от автопарка всей РФ.

В 2020 году только в феврале продали более 4 тыс. автомобилей, это на 0,7% больше чем за аналогичный период прошлого года. По данным "Автостата", Краснодарский край стал четвертым регионом по продаже нового автотранспорта.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорел элитный «Ягуар»

Полиция краевого центра ищет поджигателя дорогой машины (читать далее)