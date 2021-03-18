Кубань стала третьей в России по числу легковых машин

Краснодарский край по итогам прошлого года стал четвертым регионом по продаже нового автотранспорта Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Краснодарский край занял третье место по количеству легкового автотранспорта, согласно статистике "Автостата". Это 4% от всех легковушек страны.

Сейчас по Кубани бегают 1,9 млн частного автотранспорта.

На первом месте традиционно Москва (3,6 млн) и Московская область (2,74).

В начале этого года в стране было зарегистрировано 45 млн транспорта. В ЮФО - 10% от автопарка всей РФ.

В 2020 году только в феврале продали более 4 тыс. автомобилей, это на 0,7% больше чем за аналогичный период прошлого года. По данным "Автостата", Краснодарский край стал четвертым регионом по продаже нового автотранспорта.

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