Защитник «Локомотива-Кубань» Калниетис назвал преимущества команды над соперниками

Фото: lokobasket.com

“Локомотив-Кубань” имеет все шансы вырваться в тройку лидеров, так считает защитник команды Мантас Калниетис.

Сейчас “Локо” занимает 4-ю позицию в турнирной таблице Единой лиге ВТБ. Еще один игрок - Найджел Уильямс-Госс - пополнил состав сборной клуба.

- На самом деле, Найджел Уильямс-Госс играет большую роль в нашей атаке. С его приходом мы стали гораздо лучше двигать мяч. Так что дело не только в литовцах, на победу работают все, - сказал Мантас Калниетис журналу "Вид сверху".

Однако, по его словам, сейчас в команде нет такого игрока, который каждый матч забивал бы стабильно по 20-25 очков.

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