Кубань вошла в десятку регионов по количеству выданных сертификатов электронной подписи

Фото администрации края

В 2020 году специалисты удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты Росреестра выдали 8404 сертификатов усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), что почти в два раза превышает показатели прошлого года.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – имеет юридическую силу и действует на всей территории России. С помощью сертификата УКЭП можно в электронном виде, дистанционно, получать государственные услуги Росреестра и других ведомств, сдавать отчетность в налоговые органы, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и другие контролирующие органы, участвовать в электронных торгах, а также подписывать различные документы в электронном виде.

Лидером по количеству использования УКЭП по итогам 2020 года является Москва, где порядка тысячи человек получили сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи через удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург, на третьем Московская область. Также в первую десятку по количеству выданных сертификатов УКЭП вошли: Саратовская, Омская, Иркутская, Тюменская, Мурманская области, Краснодарский и Пермский края.

- Причины повышения спроса на электронные подписи в 2020 году ни для кого не являются секретом. В период усиленных ограничительных мер в Краснодарском крае было заказано 223 сертификата усиленной квалифицированной подписи, это почти в 2 раза больше чем в 2019 году. К началу 2021 года Кадастровой палатой по Краснодарскому краю предоставлено уже 17 цифровых подписей, – отметила начальник планового отдела Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Мария Киселева.

Подобная популярность электронной подписи обусловлена тем, что в 2020 году в условиях ограничительных мер гражданам России необходимо было получать государственные услуги и совершать операции с недвижимостью. Кроме того, в стране продолжает набирать обороты тенденция повсеместного перехода на электронный документооборот, который невозможно осуществить без владения сертификатом УКЭП.