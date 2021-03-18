«Остров Масленицы» в Краснодаре сделают охраняемой прогулочной зоной

Фото: www.facebook.com/vladimir.verbitskiy

Как сообщил депутат Гордумы Краснодара Владимир Вербицкий, в городе может появиться еще одна зеленая прогулочная зона. Эта территория сейчас больше известна местным жителям как "Остров Масленицы", который находится недалеко от автовокзала "Южный".

Вопрос с определением статуса острова уже был представлен на рассмотрение в Градостроительном совете, теперь его должны обсудить парламентарии в городской Думе.

- Сейчас это место для шашлыков и прогулок с собаками. Здесь предлагается создать особо-охраняемую природную территорию местного значения, - сообщает Владимир Вербицкий.

Останется ли после этого его народное название - “Остров Масленицы”, неизвестно. Этим вопросом займется топонимическая комиссия.

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