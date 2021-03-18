«Выдающийся проект»: профессионалы оценили реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

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Профессионалы в области строительства и архитектуры оценили проект реконструкции знаменитого краснодарского кинотеатра «Аврора». Проект реализуется предпринимателем Сергеем Галицким.

По мнению экспертов, предлагаемый проект является по-настоящему выдающимся, и станет новым словом в истории архитектуры краевого центра.

- Мы хотели показать, насколько ценно и важно это здание. И весь ландшафт будет подчинен именно этой цели. Это сложный и интересный проект, это пазл, который на уровне эскиза мы собирали в течение года, и мы его собрали. Многие решения инновационные, сложные, дорогие и уникальные. Мы предусмотрели всё. В том числе и то, что касается маломобильных групп населения – пандусы, лифты, - рассказал в интервью телеканалу «Краснодар» разработчик проекта , директор компании GMP International Игорь Марков.

Представители городских властей также высоко оценивают задумку авторов проекта.

— В проекте реконструкции оставили идею про «парение здания»: таким его задумывал архитектор Сердюков. Это интересная пространственная история: зрительный зал как бы парит над стеклянным объемом первого этажа. За счёт этого создается уникальное, действительно, произведение, особенно когда вечер, горит свет. Эта история сохранилась и это великолепно, - отметила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

До 20 марта на сайте мэрии города проводится онлайн-голосование с целью выяснить отношение жителей Краснодара к проекту Сергея Галицкого. По данным на сегодняшний день, поддержали его около 95% горожан.

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