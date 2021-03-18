Вениамин Кондратьев распорядился помочь многодетной семье из Новороссийска починить крышу

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Из-за урагана, который на днях бушевал в Новороссийске, снесло крышу в доме многодетной семьи. Об этой истории из социальных сетей узнал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и отреагировал в своем Telegram-канале.
- Семья из поселка Верхнебаканского в буквальном смысле осталась без крыши над головой. Из-за сильного ветра на прошлой неделе в их доме снесло кровлю, - посетовал глава региона.
Кондратьев связался с мэром Новороссийска Игорем Дьяченко и попросил быстро решить эту проблему.
Фото: T.ME/KONDRATYEVVI
- Семье необходимо помочь, тем более в ближайшие дни ожидаются осадки, — заключил он.
Напомним, что 11 марта сила ветра в Новороссийске достигала до 35 м\с.
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