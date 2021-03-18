Парад Победы 9 мая в Краснодаре: где и как пройдет Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Из-за угрозы распространения коронавируса Парад Победы 9 мая в Краснодаре пройдет без зрителей.

- Впереди у нас два крупных и важных события: Парад Кубанского казачьего войска 24 апреля и Парад Победы 9 мая. Вместе с коллегами приняли решение провести оба этих мероприятия, - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что парады покажет краевой телеканал. Так люди получат возможность наблюдать за ходом мероприятий в режиме реального времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парад Победы 9 мая и Парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре пройдут без зрителей

Будут организованы прямые трансляции на краевом телеканале (читайте далее).