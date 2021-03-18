Регулярное авиасообщение между Сочи и Воронежем начнется с 6 мая

Фото Международного аэропорта Сочи
Авиакомпания "ЮТэйр" 18 марта сообщила о сроках начала регулярного авиасообщения между Сочи и Воронежем.
Как говорится в релизе авиаперевозчика, это произойдет в рамках летней программы полетов.
- Полетная программа между Воронежем и Сочи откроется 6 мая и продлится до конца октября, - отмечают в международном аэропорту Воронежа.
Как сообщается, рейсы между столицей Черноземья и крупнейшим российским курортом будут выполняться каждую неделю по четвергам и пятницам. Пассажиров будут перевозить турбовинтовые среднемагистральные самолеты ATR-72, салон которых рассчитан на 70 пассажиров.
Всего нынешним летом на маршруте Воронеж-Сочи будут работать пять авиакомпаний.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Регулярное авиасообщение между Сочи и Элистой начнется в марте 2021 года
В марте 2021 авиакомпания Utair начинает авиасообщение по маршруту Элиста-Сочи. При этом попасть по воздуху из Сочи в столицу Калмыкии и обратно можно будет с короткими пересадками в 50 минут в Минеральных Водах и Ростове-на-Дону. (читать далее)