Регулярное авиасообщение между Сочи и Воронежем начнется с 6 мая

Фото Международного аэропорта Сочи

Авиакомпания "ЮТэйр" 18 марта сообщила о сроках начала регулярного авиасообщения между Сочи и Воронежем.

Как говорится в релизе авиаперевозчика, это произойдет в рамках летней программы полетов.

- Полетная программа между Воронежем и Сочи откроется 6 мая и продлится до конца октября, - отмечают в международном аэропорту Воронежа.

Как сообщается, рейсы между столицей Черноземья и крупнейшим российским курортом будут выполняться каждую неделю по четвергам и пятницам. Пассажиров будут перевозить турбовинтовые среднемагистральные самолеты ATR-72, салон которых рассчитан на 70 пассажиров.

Всего нынешним летом на маршруте Воронеж-Сочи будут работать пять авиакомпаний.

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