В Сочи ревнивец напал на соперника и сломал ему челюсть

Фото мэрии Сочи

В дежурную часть ЛУ МВД России на центральном вокзале в Сочи обратился мужчина, рассказавший, что прямо на перроне он был избит неизвестным.

Полицейские тут же начали проверку, в ходе которой выяснилось, что 44-летний житель краевого центр набросился на прохожего из-за того, что тот теперь является другом его бывшей любовницы. На почве ревности нападавший нанес мужчине несколько мощных ударов по лицу, что привело к множественном переломам челюсти.

- В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 44-летнего уроженца города Краснодара возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»,- сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :

На Кубани 36-летний задержанный внезапно умер в отделении полиции

13 марта в отдел полиции станицы Павловской доставили 36-летнего местного жителя. Наряд забрал его на улице в совершенно невменяемом состоянии.

Мужчина источал сильный запах спиртного в радиусе нескольких метров, постоянно падал, но всякий раз вставал и приставал к прохожим.(читать далее)