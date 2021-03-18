С начала 2021 года в Сочи властями выявлено около 60 самостроев

Фото мэрии Сочи

В Сочи на фоне планируемых с 1 июля жестких ограничений по строительству жилья и отелей, развернулась активная борьба с самостроями.

Промежуточные итоги в этой сфере подвели в мэрии курорта.

По данным городской администрации, в 2020 году на основании решений судов в Сочи снесены 29 объектов, большинство из которых многоэтажные. В ближайшее время начнут сносить еще 17 построенных с грубыми нарушениями закона домов.

- По итогам 2020 года в нашем городе выявлено более 290 объектов с признаками соответствующих нарушений. На рассмотрении судов находятся более 500 дел по искам администрации города Сочи о сносе самовольно возведенных строений,- отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как сообщается за два с половиной месяца 2021 года в мэрию Сочи поступило еще почти 60 материалов о выявлении самостроев в различных районах курорта.

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В разговоре с журналистами 18 марта мэр Сочи Алексей Копайгородский подтвердил, что в связи с вводимыми с июля 2021 года на курорте серьезными ограничениями на строительство нового жилья и отелей, стоимость квартир в Сочи может заметно вырасти.(читать далее)