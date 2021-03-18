Редкие дореволюционные иконы, монеты и книги представят в Краснодаре

Фото: bmc-hram.cerkov.ru

В храме Пресвятой Богородицы «Целительница» 21 марта пройдет выставка в честь дня рождения св. Александра Невского.

В честь его 800-летия в церкви будут представлены исторические рукописи, книги, деревянные иконы XVIII - XX веков, ювелирные изделия, старинные монеты.

Все экспонаты - из частных коллекций. И еще одна особенность этой выставки - все предметы можно трогать руками. Это особенно важно для инвалидов по зрению.

Название выставки - «Не в силе Бог, а в правде». Откроется экспозиция в 11 часов.

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