В Сочи на полтора месяца раньше срока зацвела лавровишня

Фото Сочинского нацпарка

В сочинском «Дендрарии» середина марта - традиционное время цветения плодовых растений, которых здесь собрано многие десятки видов.

Буквально на днях в парке зацвело растение - местный эндемик, лавровишня лекарственная.

В этом году из-за теплой погоды кустовидное дерево зацвело почти на полтора месяца раньше срока.

Лавровишня во время цветения своим ароматом более всего напоминает черемуху.

- Ягоды лавровишни съедобны, но сырые косточки содержат синильную кислоту, поэтому ядовиты. Полюбоваться на цветение лавровишни и уловить ее приятный аромат можно в «Дендрарии» возле подвесного мостика,- сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

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