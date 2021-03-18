Служба занятости на Кубани перешла в режим «Одного окна»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предоставления государственных услуг будет модернизироваться на Кубани.

Так, центр занятости населения переходит в режим “Одного окна”. Эта услуга предназначена не только для безработных, но и для предпринимателей.

С помощью “Одного окна” они смогут получить профессиональную помощь юристов, аналитику и банк резюме.

- Такие услуги уже оказывают кадровые центры “Работа России” во многих городах и районах края. Более 400 безработных было трудоустроено и 300 предприятий нашли себе профессиональные кадры, - отмечают в пресс-службе администрации края.

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