Бывшая глава Мысхако пойдет под суд за незаконную продажу земли под Новороссийском

Шесть лет чиновница с подельниками с помощью подложных документов регистрировала на подставных лиц земельные участки в районе Мысхако Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 70 млн рублей нанесен ущерб государству бывшей главой администрации села Мысхако города Новороссийска Валентиной Кирилловой.

Вместе со своими сообщниками она похитила у муниципалитета десяток земельных участков.

С 2006 по 2012 год преступники с помощью подложных документов зарегистрировали на подставных лиц 28 участков в районе Мысхако. Далее чиновница перепродавала эту землю, либо оформляла их на своих родственников.

- Кроме Кирилловой к уголовной ответственности привлекаются ее подельники - Игорь Островершенко, Павел Дирин и Светлана Яковлева. Они обвиняются по уголовной статье “мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере”, - сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

На замдиректора департамента горхозяйства Краснодара заведено уголовное дело

Высокопоставленного чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (читать далее)