В Краснодаре общегородской субботник намечен на 17 апреля

Фото: krd.ru.
В Краснодаре общегородской субботник намечено провести 17 апреля. Работы будут организованы во всех внутригородских округах краевого центра. Напомним, что субботник проводится в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройства, который проходит в городе с 15 марта по 25 апреля.
- На субботнике намечено убрать стихийные свалки, покрасить заборы, очистить от мусора лесополосы и прибрежную зону реки Кубань, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.
Например, среди «адресов чистоты» в Карасунском внутригородском округе: поселок Лорис, Знаменский и микрорайон Гидростроителей. Первые массовые уборки территорий в Прикубанском и Западном округах начнутся с 20 марта. В Центральном - 26 марта.
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