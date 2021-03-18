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Спорт18 марта 2021 20:55

«Динамо» переиграло «Краснодар» в матче 23-го тура РПЛ

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» 18 марта
Дмитрий РАЗУМЕЦ
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Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» уступили «Динамо» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в четверг, 18 марта, в Краснодаре, завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Тонни Вильена (11 минута) и Юрий Газинский (51). У гостей отличились Даниил Фомин (59), который является воспитанником академии ФК «Краснодар», и Константин Тюкавин (66 и 80).

«Быки» заканчивали встречу вдесятером. На 18 минуте вторую желтую карточку получил защитник «Краснодара» Кайо.