Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» уступили «Динамо» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в четверг, 18 марта, в Краснодаре, завершилась победой гостей со счетом 3:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Тонни Вильена (11 минута) и Юрий Газинский (51). У гостей отличились Даниил Фомин (59), который является воспитанником академии ФК «Краснодар», и Константин Тюкавин (66 и 80).

«Быки» заканчивали встречу вдесятером. На 18 минуте вторую желтую карточку получил защитник «Краснодара» Кайо.