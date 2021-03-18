На Кубани капитан иностранного балкера привлечен к ответственности за нарушение границы

Капитан, как должностное лицо, был заранее проинформирован о запрете

На Кубани капитан иностранного балкера привлечен к административной ответственности за нарушение границы. Судно под флагом Панамы зашло во временно опасный для плавания район в Черном море в по пути в порт Новороссийска.

- Капитан, как должностное лицо, был заранее проинформирован о запрете (навигационном предупреждении на прибрежные районы), переданном ему в автоматическом режиме посредством системы NAVTEX, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Судоводитель нарушил пункт «б» части 8 статьи 9 Закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации». Капитану назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сухогруз Gold Gemini под флагом Маршалловых островов нарушил государственную границу России. Неприятный инцидент прошел в Краснодарском крае.

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