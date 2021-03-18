На Кубани открывают кафе и рестораны в торговых центрах

Главное условия для старта работы заведений - наличие отдельного зала обслуживания гостей Фото: Юлия БАРАНОВА

Губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление об изменении правил режима повышенной готовности в регионе.

В числе других есть и долгожданная новость для любителей шоппинга: с 22 марта открываются кафе и рестораны, расположенные в торгов-развлекательных комплексах.

- Главное условия для старта работы заведений - наличие отдельного зала обслуживания для гостей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае снимают запрет на проведение массовых деловых мероприятий. Но они будут разрешены только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Число зрителей остается фиксированным в театрах, кинозалах, клубах, дельфинариях и на стадионах. Залы разрешено заполнять не более, чем на 50%

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