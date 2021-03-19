Отключения света в Сочи 19 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 19 марта 2021 пройдут по плану во всех четырех внутригородских районах. То есть: в Центральном, Адлерском, Хостинском и Лазаревском. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения.

Адлерский район

19 марта с 08:00 до 17:00 попадут под отключения жители села Бестужевка - улицы Лазурная Долина, Ереванская, Гусаровская, Миндальная, Блинова, Ворошиловоградская, Гастелло 35, 37, 39, 41, 19, Черновицкая, переулки Васильковый, Водяной, Блинова, Коммунаров.

Хостинский район

19 марта с 09:00 до 19:00 не будет света на улицах Абовяна (частично), Леси-Украинки, Армянская 45-70 (с дробями), 70-80, Новороссийском шоссе (частично), в санатории «Победа».

Центральный район

19 марта с 01:00 до 06:00 обесточат жилые дома на улицах Санаторная 23/5, 55; 55/1; 51/29, 49; Клубничная 122, 90, 140 и прачечную санатория «Салют».

19 марта с 09:00 до 19:00 в течение нескольких часов без электричества оставят улицы Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д, 19/9.

Лазаревский район

19 марта с 08:00 до 17:00 запланированы перебои с подачей электричества в поселке Вардане – улицы Львовская, Молодежная, Рассветная, Тракторная, переулках Огородный, Львовский, Минеральный, в поселке Тихоновка - на улицах Сурикова (частично), Лесная (частично), в поселке Лазаревское – на Лазарева 48, в поселке Каткова щель – на улице Магистральная (частично), в переулках Магистральный (частично), Курганный д. 9.