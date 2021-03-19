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Последние новости на 19 марта 2021.Пять районов Кубани объявили зоной карантина. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Рестораны и кафе в ТЦ на Кубани заработают с 22 марта, фудкорты закрыты. В Краснодарском крае работают 108 кафе и ресторанов, не имеющих входа с улицы.

Кубань стала третьей в России по числу легковых машин. Сейчас по дорогам региона "бегают" 1,9 млн легковых автомобилей, принадлежащих кубанцам.

Бывшая глава Мысхако пойдет под суд за незаконную продажу земли под Новороссийском. Мошенническими действиями бывшая чиновница занималась с тремя подельниками.

В Сочи ревнивец напал на соперника и сломал ему челюсть. Нападение произошло на местном вокзале.