Погода на 19 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже третьи сутки Краснодар находится под ударом стихии. На краевой центр обрушились мощнейшие ливни. Они продлятся минимум до конца недели. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 19 марта 2021 года в Краснодаре.

- Дождь будет местами и днем. Он будет сопровождаться порывами ветра до 12-14 м/с. Также ожидаем небольшое похолодание. Максимальная температура воздуха днем составит плюс восемь-девять градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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