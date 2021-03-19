В Краснодаре из-за обрыва линий троллейбусы пришлось пустить по другому маршруту

Фото пресс-службы городской администрации

В краевой столице утром 19 марта произошёл срыв линий троллейбусного маршрута № 14. В МУП «КТТУ» сообщили, что ЧП случилось на пересечении ул. Гагарина и Энгельса из-за проводимых работ Водоканалом.

- Маршрут был временно организован по улице Атарбекова. На восстановительные работы ушло около двух часов. В настоящее время движение троллейбусов восстановлено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Говорилось, что на пересечении улиц Гагарина и Энгельса будет ограничено движение в связи с ремонтными работами. Здесь планировалось заменить коллектор и канализационные трубы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что общественный транспорт в Краснодаре подорожает до 30 рублей. Последний раз цены на проезд в краевом центре повышали в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые схемы движения транспорта в Краснодаре появятся в трамваях, троллейбусах и автобусах

Над их обновлением работали профессиональный дизайнер и художник (читайте далее)