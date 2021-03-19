В Краснодаре продолжают проверять безмасочников в транспорте

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Рейдовые группы продолжают проверять наличие масок у пассажиров, кондукторов и водителей общественного транспорта в Краснодаре. Специалисты говорят о том, что нужно надевать средства защиты. А кто игнорирует – штрафуют.

- С начала года было проверено 2013 автобусов, троллейбусов и трамваев, за нарушение масочного режима на одного из водителей городского транспорта составлен административный протокол, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Всего с начала работы рейдовых групп за несоблюдение масочного режима оштрафовано 19 водителей и шесть на пассажиров, которые были без средств защиты.

Стоит отметить, что во всех салонах общественного транспорта при необходимости пассажирам предоставляют маски. Также транспорт обеспечен и средствами для дезинфекции.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани ввели новые послабления. Например, увеличили заполняемость кинотеатров.

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